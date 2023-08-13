Текст и 3Д

Начинающий фрилансер на этом сайте,поэтому всем кому нужна дешёвая работа,а самое главное быстро,можете писать мне,так как буду брать недорого. Самые основные сферы это работа с текстом,а именно Копирайтинг,Рерайтинг и написаные статьей или постов в социальные сети. Однако,также практикую себя в 3D сфере и делаю работы по 3D моделированию,анимации,текстурированию и моделированию персонажи и зданий.Буду всегда онлайн и в любой момент отвечу,просто напишите,в целом делаю задание довольно быстро и качество,но также зависит от его сложности.