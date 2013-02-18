Разработка макетов сайтов.
Верстка любой сложности из любых графических форматов.
Адаптация для работы с любой системой управления сайтом.
Использование HTML, CSS, JavaScript, jQuery и других современные web-технологии.
Контекстное и поисковое продвижение.
Опыт работы около 10 лет.
Действие аккаунта приостановлено!
HTML-верстка
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от $200
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Веб-программирование
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от $100
от 2 дней
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Интернет-магазины
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от $600
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Наполнение сайтов
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от $100
от 1 дня
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Сайты «под ключ»
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от $1200
от 21 дня
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Системы управления (CMS)
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от $400
от 4 дней
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Тестирование сайтов
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от $100
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