Digital-дизайнер
Меня зовут Егор, я - digital дизайнер.
Моя специализация - делать красиво и качественно.
Буду очень рад прописанному ТЗ и плодотворному сотрудничеству)
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Бизнес-презентация, коммерческое предложение22 просмотра
- Бизнес-презентация, коммерческое предложение24 просмотра
- Бизнес-презентация, коммерческое предложение23 просмотра
- Сторис для таргетированной рекламы25 просмотров
- Сторис для таргетированной рекламы13 просмотров
- Сторис для таргетированной рекламы20 просмотров
- Сторис для таргетированной рекламы23 просмотра
- Баннер для таргетированной рекламы20 просмотров
- Баннер для Конструктора сайтов25 просмотров
- Шаблон для постов Вк / Instagram26 просмотров
- Баннер для таргетированной рекламы26 просмотров
- Баннер для таргетированной рекламы32 просмотра