EgorAzimovv

Егор EgorAzimovv

 
23 года
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Digital-дизайнер

Меня зовут Егор, я - digital дизайнер.

Моя специализация - делать красиво и качественно.

Буду очень рад прописанному ТЗ и плодотворному сотрудничеству)

Портфолио

Показать больше работ