Web-дезайнер, IT - менеджер, специалист по оптимизации сервиса и услуг Exel.

Я - IT менеджер, Web-дизайнер и также специализируюсь по оптимизации бизнес-процессов и услуг MS Exel. Разрабатываю стратегии развития IT систем компании, также в мои обязанности входит планирование бюджета. Проекты выполняю в установленные с клиентом временные рамки, в этом плане очень пунктуален. Могу взяться за различные задачи, только если буду на 100% уверен, что принесу пользу. Все свои работы и портфолио, предоставлю после беседы с работодателем.