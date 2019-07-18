Egor_Alexeevich

За душевными текстами сюда

﻿﻿Тексты — искусство, делаю маленький шедевр

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Изучаю копирайтинг в школе Profi Internet. Внедряю современные технологии написания текстов, свободно работаю с сервисам проверки уникальности, читаемости, орфографии и т.п. (Главред, Text ru, Advego...)

Владею формулами: AIDA, PPPP, ACCA, ODC.

SEO и LSI - мои фавориты. Вставляю ключи легко и непринуждённо.

Как на счёт недостатков? Мой главный минус — нехватка опыта. По этому бесплатно вношу правки.

Готов показать себя в деле.