Egor_Mikhaylov

Егор Михайлов Egor_Mikhaylov

 
26 летБеларусь/Минск
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Видеомонтаж. Рекламные ролики. Видеоклипы. Обработка звука. Написание своей уникальной музыки.

Работаю с видео более трёх лет. Занимаюсь съёмкой и постпродакшном.

Портфолио
  • tavan
    Tavan
    127 просмотров
  • MY MUSE
    MY MUSE
    115 просмотров