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Егор Михайлов
Egor_Mikhaylov
Egor_Mikhaylov
26 лет
Беларусь
/
Минск
5 лет на
фриланс
-бирже
Был
5 лет назад
Видеомонтаж. Рекламные ролики. Видеоклипы. Обработка звука. Написание своей уникальной музыки.
Работаю с видео более трёх лет. Занимаюсь съёмкой и постпродакшном.
Действие аккаунта приостановлено!
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Tavan
127 просмотров
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115 просмотров
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