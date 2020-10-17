Egorchikvv

Егор Бартян Egorchikvv

 
24 года
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
3Д художник

В мои обязанности входит: 

1)Создание низкополигональных моделей по референсу 

2)Создание высокополигональных моделей

3)Создание UV-развёртки

4)Запекание карт

5)Создание оригинальных текстур 

6)Экспорт текстур и моделей в Арнольд

Профессиональные навыки:

На высоком уровне владею программами Maya 3D, Substance Painter, Marmoset Toolbag

На среднем уровне владею программой Zbrush

На базовом уровне владею Adobe Photoshop 

Знание языков:

Имею уровень английского C1-C2

(4 года обучения, есть официальный сертификат Aptis подтверждающий уровень)

Украинский, русский - родные языки 

Портфолио