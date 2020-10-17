3Д художник
В мои обязанности входит:
1)Создание низкополигональных моделей по референсу
2)Создание высокополигональных моделей
3)Создание UV-развёртки
4)Запекание карт
5)Создание оригинальных текстур
6)Экспорт текстур и моделей в Арнольд
Профессиональные навыки:
На высоком уровне владею программами Maya 3D, Substance Painter, Marmoset Toolbag
На среднем уровне владею программой Zbrush
На базовом уровне владею Adobe Photoshop
Знание языков:
Имею уровень английского C1-C2
(4 года обучения, есть официальный сертификат Aptis подтверждающий уровень)
Украинский, русский - родные языки
Портфолио
- 3Д модель пистолета22 просмотра
- 3Д модель ножа26 просмотров
- 3D модель снайперской винтовки25 просмотров