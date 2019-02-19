Egoridze99

Энергичный и ответственный frontend разработчик
Знания, умения, навыки, скиллы:
- Php
- HTML5, CSS3, jQuery, JS, React, Redux.
- Кроссбраузерность (Chrome 54+, Firefox 50+, InternetExplorer 11+, Safari Mac OS 8+, Opera 41+, Yandex 14.12+, iOS, Android, Windows Phone).
- Блочная фиксированная / резиновая верстка.
- Адаптивная верстка.
- Responsive.
- GulpJS
- Git
- Parallax scrolling.
- Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.
- Аккуратный, логичный, продуманный код.
- Соблюдение стандартов W3C.
- Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, cufon, google web fonts).
- Комментарии.
- Сбербанк
- Тинькофф Банк
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