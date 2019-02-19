Egoridze99

Егор Тельнов Egoridze99

 
25 летРоссия/Новосибирск
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Энергичный и ответственный frontend разработчик

Знания, умения, навыки, скиллы:

  • Php
  • HTML5, CSS3, jQuery, JS, React, Redux.
  • Кроссбраузерность (Chrome 54+, Firefox 50+, InternetExplorer 11+, Safari Mac OS 8+, Opera 41+, Yandex 14.12+, iOS, Android, Windows Phone).
  • Блочная фиксированная / резиновая верстка.
  • Адаптивная верстка.
  • Responsive.
  • GulpJS
  • Git
  • Parallax scrolling.
  • Написание простого, читабельного, контекстно независимого кода.
  • Аккуратный, логичный, продуманный код.
  • Соблюдение стандартов W3C.
  • Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, cufon, google web fonts).
  • Комментарии.
Оплата осуществляется одним из удобных способов:
  • Сбербанк
  • Тинькофф Банк
PHPJavascriptAndroidHTMLiOSjQueryReact.jsGitRedux