Репутация дороже денег
Привет, я рад что вы посетили мою страничку) меня зовут Егор.
Занимаюсь дизайном сайтов любой сложности.
Мои специализации:
- Веб-дизайн
- Landing Page
- Баннеры
- Прототипирование
- Дизайн сайтов
- Дизайн интерфейсов
- Адаптивный дизайн
- Wap-сайты
- Оформление групп, страничек
Сделаю работу в поставленные сроки, доведя ее до полного утверждения
Контакты
VK: https://vk.com/id515149957
Skype: egornik1
Gmail: [email protected]
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Landing page TISSOT192 просмотра
- Landing page для Фитнес центра.144 просмотра
- Баннер. для магазина по обработки дерева.119 просмотров
- Обложки для Вконтакте примеры реальных работ107 просмотров