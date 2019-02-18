Репутация дороже денег

Привет, я рад что вы посетили мою страничку) меня зовут Егор.

Занимаюсь дизайном сайтов любой сложности.

Мои специализации:

- Веб-дизайн

- Landing Page

- Баннеры

- Прототипирование

- Дизайн сайтов

- Дизайн интерфейсов

- Адаптивный дизайн

- Wap-сайты

- Оформление групп, страничек

Сделаю работу в поставленные сроки, доведя ее до полного утверждения

Контакты

VK: https://vk.com/id515149957

Skype: egornik1

Gmail: [email protected]