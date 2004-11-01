Нужен продающий текст или рерайт в лучшем виде?Тогда тебе ко мне!Любой формат и требования!

Нужен продающий текст или рерайтинг текста в в лучшем виде кротчайшие сроки?Тогда тебе ко мне .Имею успешный опыт в маркетинге и продвижении безалкогольного напитка и доставке еды(сейчас каждый из них зарабатывает по пол миллиона в месяц).Также веду соц. сети такие как Instagram,Telegram,группы ВКонтакте.Со мной можно связаться с помощью:

Telegram,What`sApp и мобильный +7(989)-865-91-78

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