EgorovaNastya

Анастасия Егорова EgorovaNastyaEgorovaNastya
23 годаРоссия/Санкт-Петербург
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Видеомонтаж/ Анимация
Приятно познакомиться, меня зовут Анастасия. Имею навыки работы с такими программами, как Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects, Adobe Photoshop, Adobe Animate.
В данной сфере более 5 лет. В настоящий момент получаю высшее образование в медиа индустрии.
Моя задача - реализовать Ваши желания с помощью магии монтажа и получать Ваше удовлетворение. В работе от меня получите интерес, оперативность, пунктуальность и хорошее качество выполненной работы!
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