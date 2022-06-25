EgorovaNastya

Видеомонтаж/ Анимация

Приятно познакомиться, меня зовут Анастасия. Имею навыки работы с такими программами, как Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects, Adobe Photoshop, Adobe Animate.

В данной сфере более 5 лет. В настоящий момент получаю высшее образование в медиа индустрии.

Моя задача - реализовать Ваши желания с помощью магии монтажа и получать Ваше удовлетворение. В работе от меня получите интерес, оперативность, пунктуальность и хорошее качество выполненной работы!