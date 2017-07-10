Eikit_i-subine3

Александр Кастусель Eikit_i-subine3Eikit_i-subine3
39 летЛитва/Клайпеда
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Технический Англо-Русский перевод
Перевод технического английского (статьи, стандарты, нормы и правила, технологические карты, процедуры и т.п.)
О себе:
- Высшее техническое образование в области судостроения/сварки.
- Опыт работы в судостроении/судоремонте, проведении неразрушающего контроля, инспекции и приемке работ во многих странах мира.
- В данный момент - специалист неразрушающего контроля сварных швов в голландской компании (морские добывающие платформы, НПЗ, трубопроводы)
- Постоянная работа с нормативной документацией