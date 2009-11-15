Einsamkeit

Создание сайтов "под ключ", дизайн, валид. верстка, cms, Js.
Основное направление:
- Занимаюсь созданием, редизайном, "доделыванием", отрисовкой с нуля дизайнов интернет-проектов.
- Работаю со многими cms.
- Возможно расширение функционала сайта путем введения javascript разного уровня сложности.
- Верстка готового макета. (кроссбраузерность)
Доп. возможности:
- Баннеры
- Флэш-баннеры
- Отдельные элементы дизайнов сайта
- Рисунки от руки.
Ценовой уровень:
- Сайты
--- Дизайн - от 10000р.
--- Верстка - от 8000р. за страницу
--- Сайт под ключ от 18000р.
- Баннеры и др. элементы веб-дизайна от 500р.
Платежные системы:
- VISA
Связь:
- предпочтительно по icq или почте.
Благодарю.
Действие аккаунта приостановлено!