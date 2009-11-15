Einsamkeit

Антон Henfes Einsamkeit

 
36 летРоссия/Москва
17 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Создание сайтов "под ключ", дизайн, валид. верстка, cms, Js.

Основное направление:

- Занимаюсь созданием, редизайном, "доделыванием", отрисовкой с нуля дизайнов интернет-проектов.

- Работаю со многими cms.

- Возможно расширение функционала сайта путем введения javascript разного уровня сложности.

- Верстка готового макета. (кроссбраузерность)

Доп. возможности:

- Баннеры

- Флэш-баннеры

- Отдельные элементы дизайнов сайта

- Рисунки от руки.

Ценовой уровень:

- Сайты

--- Дизайн - от 10000р.

--- Верстка - от 8000р. за страницу

--- Сайт под ключ от 18000р.

- Баннеры и др. элементы веб-дизайна от 500р.

Платежные системы:

- VISA

Связь:

- предпочтительно по icq или почте.

Благодарю.

JavascriptДизайн сайта