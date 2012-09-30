Если вам нужен красивый, удобный для пользователей, а так же качественный сайт или магазин на CMS Joomla, реализованные на ПЛАТНЫХ ЛИЦЕНЗИОННЫХ КОМПОНЕНТАХ JOOMLA - я помогу Вам!
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ЧТО Я ДЕЛАЮ:
1) Сайты под ключ, любой сложности на CMS Joomla (версии 1.5-2.5) от 20000 рублей
2) Дизайн сайтов любой сложности от 10000
3) Магазины - Virtuemart + Joomla.
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ПОЧЕМУ Я РАБОТАЮ ИМЕННО CMS Joomla?
- Для JOOMLA многие надстройки есть бесплатно (это очень удобно, если бюджет ограничен)
- Собралась большая коллекция платных плагинов и компонентов, которую я продолжаю пополнять.
- Joomla умеет все то же самое, что и другие CMS и очень проста в эксплуатации.
- И, наконец, посмотрите рейтинг Рунета - http://www.ratingruneta.ru/cms
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ГРАФИК РАБОТЫ: 09:00 до 19:00 (кроме выходных)
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ОПЛАТА:
Карта VISA Сбербанк (данные по запросу)
Карта VISA Рублев (данные по запросу)
Наличными при личной встречи (для Москвы)
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КАК БУДЕМ РАБОТАТЬ:
1) Предоплата 50% - дизайн, показываю на моем хостинге. Если хотите разглядеть поближе, могу встретиться лично и показать на ноутбуке (возможно только для Москвы)
2) Предоплата 100% - сайт на вашем хостинге.
3) Через сервис безопасных сделок по договору. Оплата по договоренности.
Выбор на проект ---> Предоплата ---> Работа ---> Оплата ---> Отзыв ---> Исходники
Все исходники отдаю заказчику всегда.
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А ЧТО ЕСЛИ?
Каждый труд должен быть оплачен, так что предоплата не возвращается!
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