Дизайн и создание сайтов: красиво, быстро, умеренные цены.

Если вам нужен красивый, удобный для пользователей, а так же качественный сайт или магазин на CMS Joomla, реализованные на ПЛАТНЫХ ЛИЦЕНЗИОННЫХ КОМПОНЕНТАХ JOOMLA - я помогу Вам!

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ЧТО Я ДЕЛАЮ:

1) Сайты под ключ, любой сложности на CMS Joomla (версии 1.5-2.5) от 20000 рублей

2) Дизайн сайтов любой сложности от 10000

3) Магазины - Virtuemart + Joomla.

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ПОЧЕМУ Я РАБОТАЮ ИМЕННО CMS Joomla?

- Для JOOMLA многие надстройки есть бесплатно (это очень удобно, если бюджет ограничен)

- Собралась большая коллекция платных плагинов и компонентов, которую я продолжаю пополнять.

- Joomla умеет все то же самое, что и другие CMS и очень проста в эксплуатации.

- И, наконец, посмотрите рейтинг Рунета - http://www.ratingruneta.ru/cms

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ГРАФИК РАБОТЫ: 09:00 до 19:00 (кроме выходных)

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ОПЛАТА:

Карта VISA Сбербанк (данные по запросу)

Карта VISA Рублев (данные по запросу)

Наличными при личной встречи (для Москвы)

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КАК БУДЕМ РАБОТАТЬ:

1) Предоплата 50% - дизайн, показываю на моем хостинге. Если хотите разглядеть поближе, могу встретиться лично и показать на ноутбуке (возможно только для Москвы)

2) Предоплата 100% - сайт на вашем хостинге.

3) Через сервис безопасных сделок по договору. Оплата по договоренности.

Выбор на проект ---> Предоплата ---> Работа ---> Оплата ---> Отзыв ---> Исходники

Все исходники отдаю заказчику всегда.

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А ЧТО ЕСЛИ?

Каждый труд должен быть оплачен, так что предоплата не возвращается!