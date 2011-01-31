Дизайнер, вэб-мастер, программист.

Дизайнером работаю 11 лет - как в 16 лет попала в типографию, так и продолжаю))) Один раз пыталась поменять профессию, уйти в другую сферу - закончилось тем, что стала штатным дизайнером и админом той фирмы, куда пошла работать секретарем.

По образованию - художник-оформитель.

Фриланс с 2005 года, с 2006 - только фриланс.

Из программ: пакет Adobe - весь, со всеми приложениями, Corel Draw, Corel Painter, 3dsmax.

Верстка периодики, реклама, полиграфия, допечатка - весь цикл от идеи, до сдачи в типографию "под станок". Вэб-разработки, сайты, скрипты, приложения, ПО...

Портфолио обширное, выкладывать... Не знаю, по-моему, это не этично... Есть работы и интересные, есть и скучные. Предпочитаю высылать портфоль "под задачу".