Графический дизайнер
Создам для вас любой баннер качественно и недорого. Опыт работы более 2 лет.
Имею навыки работы в Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Figma, Crello, Corel Draw и др.
Помимо этого я выполняю:
- обтравку фотографий (вырезание на белый/прозрачный фон)
- обработку фотографий (коррекция яркости, насыщенности, наложение фильтров)
- ретушь фото (могу убрать несовершенства на коже, сделать загар, поменять цвет волос)
- занимаюсь созданием:
а) логотипов, визиток, буклетов и т.д.
б) сторис и постов для инстаграм
в) визуализаций с тенью
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Портфолио
- Создание баннера всего за 500 руб.13 просмотров