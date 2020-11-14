Графический дизайнер

Создам для вас любой баннер качественно и недорого. Опыт работы более 2 лет.

Имею навыки работы в Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Figma, Crello, Corel Draw и др.

Помимо этого я выполняю:

- обтравку фотографий (вырезание на белый/прозрачный фон)

- обработку фотографий (коррекция яркости, насыщенности, наложение фильтров)

- ретушь фото (могу убрать несовершенства на коже, сделать загар, поменять цвет волос)

- занимаюсь созданием:

а) логотипов, визиток, буклетов и т.д.

б) сторис и постов для инстаграм

в) визуализаций с тенью