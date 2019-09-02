EirineSolo

Здравствуйте, уважаемые заказчики! Давайте знакомиться!
Меня зовут Марина Соловьёва. Я имею высшее экономическое образование.
Много лет работала в системе здравоохранения, экономистом. В настоящее время домохозяйка, и всё свободное время могу посвятить вам.
Есть опыт написания текстов:
- для интернет - магазинов: "На главную", "О нас", тексты для категорий и карточки товара;
- емейл рассылок;
- информационные, продающие, новостные, обзорные и рекламные статьи.
- в кратчайшие сроки;
- с ключами в нужном вхождении;
- с заявленной вами тошнотой;
- без ошибок;
- в правильном оформлении и с высоким процентом уникальности.
- Тургенев;
- ГлавРед:
- Боника;
- Орфограммка и т.д..
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