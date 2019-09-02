EirineSolo

Марина EirineSolo

 
54 года
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад

Здравствуйте, уважаемые заказчики! Давайте знакомиться!

Меня зовут Марина Соловьёва. Я имею высшее экономическое образование.  

Много лет работала в системе здравоохранения, экономистом. В настоящее время домохозяйка, и всё свободное время могу посвятить вам. 

Есть опыт написания текстов:

  • для интернет - магазинов: "На главную", "О нас", тексты для категорий и карточки товара;
  • емейл рассылок;
  • информационные, продающие, новостные, обзорные и рекламные статьи.
Гарантирую, что тексты будут сданы:

  • в кратчайшие сроки;
  • с ключами в нужном вхождении;
  • с заявленной вами тошнотой;
  • без ошибок;
  • в правильном оформлении и с высоким процентом уникальности.
Владею всеми сервисами необходимыми для работы копирайтера:

  • Тургенев;
  • ГлавРед:
  • Боника;
  • Орфограммка и т.д..
Надеюсь на взаимовыгодное и продуктивное сотрудничество.