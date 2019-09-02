EirineSolo

Здравствуйте, уважаемые заказчики! Давайте знакомиться!

Меня зовут Марина Соловьёва. Я имею высшее экономическое образование.

Много лет работала в системе здравоохранения, экономистом. В настоящее время домохозяйка, и всё свободное время могу посвятить вам.

Есть опыт написания текстов:

для интернет - магазинов: "На главную", "О нас", тексты для категорий и карточки товара;

емейл рассылок;

информационные, продающие, новостные, обзорные и рекламные статьи.

Гарантирую, что тексты будут сданы:

в кратчайшие сроки;

с ключами в нужном вхождении;

с заявленной вами тошнотой;

без ошибок;

в правильном оформлении и с высоким процентом уникальности.

Владею всеми сервисами необходимыми для работы копирайтера:

Тургенев;

ГлавРед:

Боника;

Орфограммка и т.д..

Надеюсь на взаимовыгодное и продуктивное сотрудничество.