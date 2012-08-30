Художник, Дизайнер, Иллюстратор, Комиксист

Образование:

2000-2005

Московский Государственный Университет Печати

Художник – график (Кафедра – компьютерный дизайн)

Ключевые навыки:

Буклеты, каталоги, рекламные листовки, интернет-открытки, оформление подарочной продукции, логотипы. Рисунок, традиционное рисование (карандаш, акварель), рисование на дигитайзере. Комиксы.

Adob Photoshop,

Adob Illustrator,

Adob InDeign,

Quark Xpress,

Corol Draw,

Flash,

преперсс.

Все мои работы можно увидеть здесь: ekago.deviantart.com