ПОЛЬСКИЙ ЯЗЫК. Профессиональные переводы.

Дипломированный переводчик польского языка предлагает свои услуги в области русско-польских и польско-русских переводов. Тематика переводов: Общая, деловая, экономика/финансы, юриспруденция, реклама, маркетинг, медицина (некоторые области), косметология, телефония, контракты/ договора, деловые письма, недвижимость, строительство, техническая документация, сертификаты, документы, удостоверяющие личность и т.д.

Опыт успешной работы: 5 лет

Способ оплаты: банковский перевод (Контакт, Мигом, Анелик и др.)