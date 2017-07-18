Ekar

Сергей Шибаев Ekar

 
37 летРоссия/Москва
7 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Создание интернет магазина

    Доброго времени суток! Интересует стоимость и сроки создание интернет магазина по тематике расходных материалов для инженерных систем (станции технического обслуживания автомобилей). В представлении 7 страничный сайт (главная, товары, услуги, оплата, доставка, оплата, корзина), где в товарах ...

    Интернет-магазины17 заявок
    Закрыт
    6 лет назад