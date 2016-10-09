EkarRina

Рина EkarRina

 
36 летРоссия/Великий Новгород
10 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Ландшафтный дизайн, дизайн интерьеров, визуализация, составление чертежей

Доброго времени суток и здоровья Вам.

Меня зовут Екатерина. Занимаюсь дизайном интерьера, ландшафтным дизайном и декорированием, а так же визуализацией в данных направлениях. Для работы использую AutoCAD (чертежи), 3ds Max + Vray (визуализация), Photoshop (доработки и корректировки)

Портфолио

Стоимость эскизного проекта интерьера (основные чертежи и черновая визуализация) - от 300 руб./кв.м (7-14 дней)

Стоимость полного проекта интерьера (полный набор чертежей и визуализация) - от 400 руб./кв.м (15-30 дней)

Эскизный ландшафтный проект (основные чертежи и черновая визуализация)  - от 700р/сотка 

Полный ландшафтный проект (полный набор чертежей и визуализация) - от 1500р/сотка.

AutoCAD3ds MaxPhotoshop
Портфолио
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