Ekaterina32

Екатерина Лихачева Ekaterina32Ekaterina32
Меня зовут Екатерина, мне 32 года. По специальности я экономист-менеджер в сфере рекламы и
информационной деятельности, долгое время работала в продажах. В свое время
вела небольшой блог на wordpress, знаю базовый html, css, photoshop.
В последнее время серьезно увлеклась интернет-маркетингом и дальнейшую свою
трудовую деятельность хочу связать именно с этим видом деятельности. Для меня
каждый клиент и проект уникален, поэтому к делу я подхожу ответственно и
серьезно. С 25 января я начинаю серьезное погружение в интернет-маркетинг и
начинаю с seo оптимизации (обучение на базе "Webcom Media" (г. Минск)
- это агентство, которое занимает лидирующие позиции у нас в стране.
Срочно ищу сайт, интернет-магазин под обучение !!! Все будет происходить под контролем очень
опытных практиков, все действия по оптимизации будут с вами согласовываться.
Как минимум ваш сайт ничего не приобретет от нашего сотрудничества, а как
максимум мы с вами бесплатно разберем ваш сайт по косточкам, постараемся его
оптимизировать и привести потенциальных клиентов. Всем, кому интересно данное предложение пишите на [email protected].