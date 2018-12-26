Ekaterina32

Срочно ищу сайт, интернет-магазин для SEO оптимизации бесплатно !!!

Меня зовут Екатерина, мне 32 года. По специальности я экономист-менеджер в сфере рекламы и

информационной деятельности, долгое время работала в продажах. В свое время

вела небольшой блог на wordpress, знаю базовый html, css, photoshop.

В последнее время серьезно увлеклась интернет-маркетингом и дальнейшую свою

трудовую деятельность хочу связать именно с этим видом деятельности. Для меня

каждый клиент и проект уникален, поэтому к делу я подхожу ответственно и

серьезно. С 25 января я начинаю серьезное погружение в интернет-маркетинг и

начинаю с seo оптимизации (обучение на базе "Webcom Media" (г. Минск)

- это агентство, которое занимает лидирующие позиции у нас в стране.

Срочно ищу сайт, интернет-магазин под обучение !!! Все будет происходить под контролем очень

опытных практиков, все действия по оптимизации будут с вами согласовываться.

Как минимум ваш сайт ничего не приобретет от нашего сотрудничества, а как

максимум мы с вами бесплатно разберем ваш сайт по косточкам, постараемся его

оптимизировать и привести потенциальных клиентов. Всем, кому интересно данное предложение пишите на [email protected].