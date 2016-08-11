Ekaterina6213952

- юридическое сопровождение деятельности юр.лиц.
- Гражданское, Договорное, Корпоративное, Трудовое, Страховое, Семейное, Наследственное, Земельное и др. право,
- претензионная (досудебная) работа по урегулированию споров,
- подача и сопровождение исков в судах, исполнительное производство,
- устное и письменное консультирование,
- договорная работа и сопровождение сделок,
- составление различных документов, писем, уведомлений, протоколов и др.
- оспаривание решений гос.органов,
- страховые споры,
- защита прав потребителей
- иные юридические услуги организациям и частным лицам.
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