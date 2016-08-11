Ekaterina6213952

Екатерина Ekaterina6213952

 
44 года
9 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад

- юридическое сопровождение деятельности юр.лиц.

- Гражданское, Договорное, Корпоративное, Трудовое, Страховое, Семейное, Наследственное, Земельное и др. право,

- претензионная (досудебная) работа по урегулированию споров,

- подача и сопровождение исков в судах, исполнительное производство,

- устное и письменное консультирование,

- договорная работа и сопровождение сделок,

- составление различных документов, писем, уведомлений, протоколов и др.

- оспаривание решений гос.органов,

- страховые споры,

- защита прав потребителей

- иные юридические услуги организациям и частным лицам.

Опыт работы 15 лет...