Веб-дизайнер

Привет! Меня зовут Екатерина, вся моя жизнь связанна с творчеством. Все свои идеи люблю реализовывать с помощью компьютера и современных технологий.

У меня большой опыт работы в программах:

-PowerPoint

-Adobe Illustrator

Мой опыт поможет мне воплотить в жизнь, любые ваши идеи и задачи.

Создам для вас

- Презентации

- Афиши

- Баннеры

- Плакаты

Моя цель реализовать ваши идеи!!!