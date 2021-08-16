Веб-дизайнер
Привет! Меня зовут Екатерина, вся моя жизнь связанна с творчеством. Все свои идеи люблю реализовывать с помощью компьютера и современных технологий.
У меня большой опыт работы в программах:
-PowerPoint
-Adobe Illustrator
Мой опыт поможет мне воплотить в жизнь, любые ваши идеи и задачи.
Создам для вас
- Презентации
- Афиши
- Баннеры
- Плакаты
Моя цель реализовать ваши идеи!!!
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Портфолио
- Значки, иконки отрисую в векторе12 просмотров
- Баннеры и обложки для ВКонтакте.18 просмотров