Екатерина EkaterinaCode13EkaterinaCode13
32 годаЧерногория/Будва
год на фриланс-бирже
Была
7 месяцев назад
Верстальщик/ frontend-разработчик: JavaScript | HTML | CSS | Vue
Род занятий:
Качественная и адаптивная вёрстка приложения с анимациями
Технологии:
- HTML (HTML5), CSS (CSS3), Javascript, jQuery, Vue, SASS/SCSS, Flexbox, Grid, Bootstrap, Figma, git
Связь:
e-mail: [email protected]
телеграм: katerinatereshenko
телефон: +79137158220
Портфолио - https://www.weblancer.net/users/EkaterinaCode13/#portfolio
Портфолио
- LandingPage DataEnergy4 просмотра