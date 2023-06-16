EkaterinaCode13

Екатерина EkaterinaCode13

 
32 годаЧерногория/Будва
год на фриланс-бирже
Была
7 месяцев назад
Верстальщик/ frontend-разработчик: JavaScript | HTML | CSS | Vue

Род занятий:

  • Качественная и адаптивная вёрстка приложения с анимациями

Технологии:
- HTML (HTML5), CSS (CSS3), Javascript, jQuery, Vue, SASS/SCSS, Flexbox, Grid, Bootstrap, Figma, git

Связь:

Портфолио - https://www.weblancer.net/users/EkaterinaCode13/#portfolio

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