EkaterinaDemch

Контекстная реклама

Специалист по контекстной рекламе в Яндекс: подготовка медиаплана, сбор семантического ядра, написание объявлений, запуск рекламной кампании, управление бюджетом, работа с аналитикой, составление отчетов. Индивидуальный подход к каждой рекламной кампании – составление объявлений исходя из целей заказчика и потребностей целевой аудитории, анализ конкурентов, аналитика и оптимизация рекламы после запуска. Технические навыки: Яндекс. Директ, Яндекс. Метрика, Яндекс. Аудитории, Direct Commander