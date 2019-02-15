EkaterinaKar

Екатерина Каравай EkaterinaKarEkaterinaKar
33 годаБеларусь/Минск
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Магистр филологических наук,преподаватель английского языка,переводчик
Преподаватель английского языка,переводчик. Магистр филологических наук. Интересуюсь литературой,психологией,спортом,музыкой,новинками кинематографа,модными трендами,рукоделием и многим другим. Молодая мама,постоянно находящаяся в движении.
С радостью помогу Вам реализовать проекты,связанные с переводом текста,записью,корректировкой и т.д. Имею практический опыт в сфере написания статей,научных публикаций,долгое время работала преподавателем и переводчиком. Буду рада сотрудничеству.
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