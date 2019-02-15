EkaterinaKar

Магистр филологических наук,преподаватель английского языка,переводчик

Преподаватель английского языка,переводчик. Магистр филологических наук. Интересуюсь литературой,психологией,спортом,музыкой,новинками кинематографа,модными трендами,рукоделием и многим другим. Молодая мама,постоянно находящаяся в движении.

С радостью помогу Вам реализовать проекты,связанные с переводом текста,записью,корректировкой и т.д. Имею практический опыт в сфере написания статей,научных публикаций,долгое время работала преподавателем и переводчиком. Буду рада сотрудничеству.