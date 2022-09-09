EkaterinaKm

Графический дизайнер. Иллюстратор

Выбрать меня исполнителем означает -

Высокое качество

Достигнута 100% удовлетворенность клиентов, при этом 4 из 5 клиентов возвращаются в течение года.

клиентов, при этом клиентов в течение года. Выполнила 14 успешных проектов со 100% своевременным завершением.

Опыт работы более 6 лет

Web-дизайнер (2015 - 2016) Графический дизайнер (2018-2020)

Использовала Adobe Creative Suite для обработки всего веб-дизайна для 90% клиентских проектов.

Создала веб-сайт интернет магазина зоотоваров для животных "ZooVeta". Повысила показатели UX на 35% и удержание клиентов на 15%.

и удержание клиентов Разработала индивидуальный фирменный стиль для местной типографии работая в CorelDRAW, Illustrator, Photoshop, InDesign.

Запускаю проекты вовремя. Берусь за задачу, только если уверена, что буду полезна!