EkaterinaKm

Екатерина EkaterinaKm

 
26 лет
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Графический дизайнер. Иллюстратор

Выбрать меня исполнителем означает -

Высокое качество

  • Достигнута 100% удовлетворенность клиентов, при этом 4 из 5 клиентов возвращаются в течение года.
  • Выполнила 14 успешных проектов со 100% своевременным завершением.
Опыт работы более 6 лет

Web-дизайнер (2015 - 2016) Графический дизайнер (2018-2020)

  • Использовала Adobe Creative Suite для обработки всего веб-дизайна для 90% клиентских проектов.
  • Создала веб-сайт интернет магазина зоотоваров для животных "ZooVeta". Повысила показатели UX на 35% и удержание клиентов на 15%.
  • Разработала индивидуальный фирменный стиль для местной типографии работая в CorelDRAW, Illustrator, Photoshop, InDesign.
Запускаю проекты вовремя. Берусь за задачу, только если уверена, что буду полезна!