EkaterinaKm

Графический дизайнер. Иллюстратор
Выбрать меня исполнителем означает -
Высокое качество
- Достигнута 100% удовлетворенность клиентов, при этом 4 из 5 клиентов возвращаются в течение года.
- Выполнила 14 успешных проектов со 100% своевременным завершением.
Web-дизайнер (2015 - 2016) Графический дизайнер (2018-2020)
- Использовала Adobe Creative Suite для обработки всего веб-дизайна для 90% клиентских проектов.
- Создала веб-сайт интернет магазина зоотоваров для животных "ZooVeta". Повысила показатели UX на 35% и удержание клиентов на 15%.
- Разработала индивидуальный фирменный стиль для местной типографии работая в CorelDRAW, Illustrator, Photoshop, InDesign.
Я против войны в Украине!