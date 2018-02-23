EkaterinaKul

Специализируюсь на юридических услугах (составление претензий, исков, заявлений в гос.органы) и работе с текстом - копирайтинг, редактура, преобразование аудио/картинку в текст.
Для всех физ.лиц оформлю возврат 13 процентов от суммы за лечение, покупку недвижимости, обучение!Заполню декларацию по возврату налога на доходы физических лиц по форме 3-НДФЛ в
течение одного дня. Никуда ехать не нужно! Вы присылаете мне на почту
фото или сканы необходимых документов, я высылаю Вам готовую декларацию в
формате PDF. Вы распечатываете и идете сдавать в налоговую. Оплата за
декларацию на карту Сбер.
1. Возврат за обучение:
- собственное обучение;
- обучение детей (в том числе усыновленных);
- обучение братьев/сестер.
2. Возврат за лечение, приобретение медикаментов:
- собственное лечение;
- лечение детей, родителей, супруга.
3. Возврат при приобретении недвижимости (жилого дома, квартиры, комнаты, земельного участка);
4. Возврат за уплату процентов за пользование ипотечным кредитом на приобретение недвижимости.Стоимость Декларации за один год – 250 рублей. Если в одной Декларации несколько
вычетов (лечение и недвижимость, обучение и лечение, и т.д.), стоимость
400 руб. Возврат можно сделать за последние 3 года (будет 3 декларации)