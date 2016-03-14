EkaterinaMama

Начинающий фрилансер.

За свою жизнь опыта удаленной работы не имела,но успела освоить ряд профессий. Во-первых, я работала поваром в банкетном зале,так что с успехом смогу подготовить отзыв о данном виде деятельности, написать отзывы и комментарии для кулинарных сайтов, разделов, страниц.

Также определенный период моей жизни был посвящен проведению праздничных мероприятий-свадьбы, дни рождения, корпоративные мероприятия. Это дает мне возможность грамотного подхода в помощи по подготовке к данным мероприятиям. Свадьбу мне удалось увидеть и в качестве невесты-о тонкостях подготовки к мероприятию глазами будущей жены также смогу поделиться.

За 24 года я также успела обучиться массажу и визажу. О ряде секретов в этих областях мной также может быть написана статья.

Из последней сферы деятельности я хотела бы отметить, пожалуй, самый мой долгий опыт-это прямые продажи. В них включены не только и не столько товары, сколько услуги. Я была работником банка, магазина электронной техники, салона красоты(соответственно и косметических средств). В любой из эти сфер мной были достигнуты значительные успехи.

На данный момент основная моя специализация-мама и любящая жена, хранительница домашнего очага. Секретами успешного брака, счастливого материнства я с удовольствием готова поделиться всех заинтересованных. Мама я молодая, но тем и проще-все еще очень свежо в памяти.

Также, я являюсь автолюбителем, и мне машина интересна не только как вид транспорта, но и с технической стороны. Муж самостоятельно занимается ремонтом всего в нашем авто-от косметики до двигателя, и я ему в этом посильно помогаю, изучая параллельно теорию по нашему автомобилю.

Если говорить вкратце о себе, это все. По всем специальностям имею соответствующие знания и умения-от скоропечати и грамотности до менеджмента в разных отраслях.

Во всех специализациях присутствовала рекламная деятельность, поэтому есть опыт в области Нэйминга и Лозунгов.