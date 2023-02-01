EkaterinaPolo

Готова к сотрудничеству:
- Создание логотипа для сайта.
- Создание обложек для треков, каналов, книг, фильмов.
- Обработка фото, картинок.
- Создание коротких привью для каналов и просто видео.
- Монтаж видео.
- Написание текстов на заказ (треки, реклама, сценарии).
- Создание ботов для разных соцсетей под разные задачи.
- Озвучка видео
- Создание инструментального сопровождения
Условия работы:
- Цены на все виды предоставляемых услуги индивидуальны.
- Работа только по предоплате или пост оплате в зависимости от услуги.
Я против войны в Украине!