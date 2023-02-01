EkaterinaPolo

Готова к сотрудничеству:

- Создание логотипа для сайта.

- Создание обложек для треков, каналов, книг, фильмов.

- Обработка фото, картинок.

- Создание коротких привью для каналов и просто видео.

- Монтаж видео.

- Написание текстов на заказ (треки, реклама, сценарии).

- Создание ботов для разных соцсетей под разные задачи.

- Озвучка видео

- Создание инструментального сопровождения



Условия работы:

- Цены на все виды предоставляемых услуги индивидуальны.

- Работа только по предоплате или пост оплате в зависимости от услуги.