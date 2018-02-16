EkaterinaRSY

Меня зовут Овчинникова Екатерина, я начинающий директолог - занимаюсь рекламной сетью яндекса РСЯ. Предлагаю свои услуги по размещению вашей рекламы в яндексе. Как вам такое предложение?

Так как я начинающий специалист, то за свои услуги прошу лишь отзыв на страничках моих соцсетей. При этом я беру на себя все нюансы по созданию и настройке вашей рекламы в РСЯ (конечно, после проработки некоторых вопросов лично с вами).

С удовольствие отвечу на ваши вопросы. Звоните, пишите WA:+7 900 438 72 63.