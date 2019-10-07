EkaterinaSEE

В конце концов всё будет хорошо, а если пока не хорошо, то это ещё не конец!
Рада приветствовать Вас!
Обожаю дизайн, новые идеи, процесс поиска и конечно, конечный результат. К каждому заданию подхожу вдумчиво
и ответственно, погружаясь в него с головой.
Быстро и качественно выполню работу по созданию:
- баннера для сайта;
- рекламного баннера;
- оформления соцсетей(vk, ok, fb, youtube);
- фотомонтажа;
- 3D-обложки (книг, DVD-боксов, CD, папок, журналов);
- полиграфической продукции (визитки, листовки, флайеры, брошюры, открытки);
Всегда открыта для сотрудничества!
Дорогие друзья, прошуперед оформлением заказа писать в личку.
Действие аккаунта приостановлено!