EkaterinaSEE

В конце концов всё будет хорошо, а если пока не хорошо, то это ещё не конец!

Рада приветствовать Вас!

Обожаю дизайн, новые идеи, процесс поиска и конечно, конечный результат. К каждому заданию подхожу вдумчиво

и ответственно, погружаясь в него с головой.

Быстро и качественно выполню работу по созданию:

- баннера для сайта;

- рекламного баннера;

- оформления соцсетей(vk, ok, fb, youtube);

- фотомонтажа;

- 3D-обложки (книг, DVD-боксов, CD, папок, журналов);

- полиграфической продукции (визитки, листовки, флайеры, брошюры, открытки);

Всегда открыта для сотрудничества!

Дорогие друзья, прошуперед оформлением заказа писать в личку.