EkaterinaSemenko

Я начинающий тестировщик, очень хочу работать, повышать свои навыки и набираться опыта.
- английский: уровень Intermediate;
- базовые знания в теории тестирования ПО;
- успешно пройденные курсы:
- тренинг по тестированию ПО (EPAM);
- "Основы тестирования ПО" (QATestLab);
- "Основы тестирования ПО" (Prometheus);
- "SQL Essential" (ITVDN);
- "C# Starter" (ITVDN);
- составление тест-планов и баг-репортов (Mantis, Jira);
- написание чек-листов и тест-кейсов (TestLink);
- тестирование документации;
- написание тестов с помощью Selenium IDE;
- нагрузочное тестирование с помощью Apache JMeter;
- верстка и оформление сайтов (HTML/CSS).