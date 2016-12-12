EkaterinaSemenko

Я начинающий тестировщик, очень хочу работать, повышать свои навыки и набираться опыта.

- английский: уровень Intermediate;

- базовые знания в теории тестирования ПО;

- успешно пройденные курсы:

тренинг по тестированию ПО (EPAM);

"Основы тестирования ПО" (QATestLab);

"Основы тестирования ПО" (Prometheus);

"SQL Essential" (ITVDN);

"C# Starter" (ITVDN);

- имеется практика: