EkaterinaSemenko

Екатерина Семенко EkaterinaSemenko

 
30 лет
9 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Я начинающий тестировщик, очень хочу работать, повышать свои навыки и набираться опыта.

- английский: уровень Intermediate;

- базовые знания в теории тестирования ПО;

- успешно пройденные курсы: 

  • тренинг по тестированию ПО (EPAM);
  • "Основы тестирования ПО" (QATestLab);
  • "Основы тестирования ПО" (Prometheus);
  • "SQL Essential" (ITVDN);
  • "C# Starter" (ITVDN);
- имеется практика: 

  • составление тест-планов и баг-репортов (Mantis, Jira);
  • написание чек-листов и тест-кейсов (TestLink);
  • тестирование документации;
  • написание тестов с помощью Selenium IDE;
  • нагрузочное тестирование с помощью Apache JMeter;
  • верстка и оформление сайтов (HTML/CSS).