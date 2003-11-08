EkaterinaSklrnk

Екатерина Скляренко EkaterinaSklrnkEkaterinaSklrnk
20 летУкраина/Донецк
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Скляренко Екатерина Владимировна
Учусь в ГОУ ВПО Донецкий национальный университет
Специальность: Специальный перевод «Перевод и переводоведение немецкий язык»
Квалификация: Переводчик
Должностные обязанности:
- Письменные переводы текстов с и на иностранные языки;
- Перевод текстов по разным направлениям.
Навыки :
Владение иностранными языками: Английский(B2), немецкий(B2)
Навыки владения ПК и оргтехникой: продвинутый пользователь пакета Microsoft Office, Internet
Мои сильные стороны: упорство, целеустремленность, коммуникабельность, хорошие организаторские способности, умение довести дело до конца, эрудированность, пунктуальность.
Профессиональный опыт:
Опыт в переводах- 2 года