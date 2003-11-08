EkaterinaSklrnk

Скляренко Екатерина Владимировна

Учусь в ГОУ ВПО Донецкий национальный университет

Специальность: Специальный перевод «Перевод и переводоведение немецкий язык»

Квалификация: Переводчик

Должностные обязанности:

- Письменные переводы текстов с и на иностранные языки;

- Перевод текстов по разным направлениям.

Навыки :

Владение иностранными языками: Английский(B2), немецкий(B2)

Навыки владения ПК и оргтехникой: продвинутый пользователь пакета Microsoft Office, Internet

Мои сильные стороны: упорство, целеустремленность, коммуникабельность, хорошие организаторские способности, умение довести дело до конца, эрудированность, пунктуальность.

Профессиональный опыт:

Опыт в переводах- 2 года