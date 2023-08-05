Инфографика для маркетплейсов wb и ozon
Привет, я Екатерина. Сертифицированный начинающий дизайнер по инфографике для маркетплейсов. С удовольствием помогу подчеркнуть уникальность вашего товара.
Предлагаю услуги по созданию дизайна продающих карточек товаров с инфографикой на wildberries и ozon.
Для создания дизайна карточек от вас потребуется:
Фотографии товара в хорошем качестве
Описание и преимущества товара
Желаемая цветовая палитра
Ваши пожелания по оформлению карточек
Сроки выполнения:
1-3 дня в зависимости от сложности заказа и количества карточек.
Работаю по предоплате 50%.
Прайс:
Дизайн одного слайда с вашими исходными данными - 150₽
включены две правки - бесплатно
последующие 50₽.
Буду рада сотрудничеству с Вами.
Я против войны в Украине!
Портфолио
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