EkaterinaZ94

Екатерина Закустельская EkaterinaZ94

 
31 год
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Инфографика для маркетплейсов wb и ozon

Привет, я Екатерина. Сертифицированный начинающий дизайнер по инфографике для маркетплейсов. С удовольствием помогу подчеркнуть уникальность вашего товара.

  • Предлагаю услуги по созданию дизайна продающих карточек товаров с инфографикой на wildberries и ozon.

Для создания дизайна карточек от вас потребуется:

  1. Фотографии товара в хорошем качестве

  2. Описание и преимущества товара

  3. Желаемая цветовая палитра

  4. Ваши пожелания по оформлению карточек

Сроки выполнения:

1-3 дня в зависимости от сложности заказа и количества карточек.

  • Работаю по предоплате 50%.

Прайс:

Дизайн одного слайда с вашими исходными данными - 150₽

включены две правки - бесплатно

последующие 50₽.

Буду рада сотрудничеству с Вами.

Портфолио

Дизайн продукции
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