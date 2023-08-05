Инфографика для маркетплейсов wb и ozon

Привет, я Екатерина. Сертифицированный начинающий дизайнер по инфографике для маркетплейсов. С удовольствием помогу подчеркнуть уникальность вашего товара.



Предлагаю услуги по созданию дизайна продающих карточек товаров с инфографикой на wildberries и ozon.



Для создания дизайна карточек от вас потребуется:

Фотографии товара в хорошем качестве Описание и преимущества товара Желаемая цветовая палитра Ваши пожелания по оформлению карточек

Сроки выполнения:

1-3 дня в зависимости от сложности заказа и количества карточек.

Работаю по предоплате 50%.

Прайс:

Дизайн одного слайда с вашими исходными данными - 150₽

включены две правки - бесплатно

последующие 50₽.



Буду рада сотрудничеству с Вами.