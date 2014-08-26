Резюме
Ф.И.О.: Запрута Екатерина Васильевна
Дата рождения: 21.09.1988г.
Адрес: г.Киев, ул. Сабурова 16.
Телефон: (063)757-06-38
Эл. почта: [email protected]
Пожелания к будущей работе:
Интересная работа с достойной оплатой (администратор сообщества в социальной сети, модератор на сайтах, форумах).
Опыт работы:
Имею опыт работы администратор сообщества, уверенный пользователь ПК, Internet, электронная почта, базовые знания Adobe Photoshop.
Образование:
Годы учебы: 2007-2013гг.
Учебное заведение: НУБиП Украины
Профессиональные навыки:
Быстро и качественно нахожу контент на необходимые темы, имею навыки в продвижении сообществ, грамотная речь и правописание (на русском и украинском языках).
Дополнительные сведения:
Самостоятельно изучаю и практикую использование SMM и вики-разметки. Мои основные качества: добросовестность, внимательность, исполнительность, высокая работоспособность. Имею организаторские способности и креативное мышление. Легко обучаюсь, всегда стремлюсь приобрести новые навыки.
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