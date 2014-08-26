Ведение страниц в социальных сетях (Vkontakte)

Резюме

Ф.И.О.: Запрута Екатерина Васильевна

Дата рождения: 21.09.1988г.

Адрес: г.Киев, ул. Сабурова 16.

Телефон: (063)757-06-38

Эл. почта: [email protected]

Пожелания к будущей работе:

Интересная работа с достойной оплатой (администратор сообщества в социальной сети, модератор на сайтах, форумах).

Опыт работы:

Имею опыт работы администратор сообщества, уверенный пользователь ПК, Internet, электронная почта, базовые знания Adobe Photoshop.

Образование:

Годы учебы: 2007-2013гг.

Учебное заведение: НУБиП Украины

Профессиональные навыки:

Быстро и качественно нахожу контент на необходимые темы, имею навыки в продвижении сообществ, грамотная речь и правописание (на русском и украинском языках).

Дополнительные сведения:

Самостоятельно изучаю и практикую использование SMM и вики-разметки. Мои основные качества: добросовестность, внимательность, исполнительность, высокая работоспособность. Имею организаторские способности и креативное мышление. Легко обучаюсь, всегда стремлюсь приобрести новые навыки.