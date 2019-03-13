Создаю одностраничные сайты (веб-дизайн сайта).
Имею высшее образование по специальности Инженер.
В данный момент заканчиваю магистратуру по направлению Юриспруденция.
Прошла тренинг Востребованная интернет профессия.
Являюсь администратором группы Инстаграм, создаю одностраничные сайты (веб-дизайн сайта, вот некоторые примеры работ http://www.smyzi.su , http://trendynail.moscow, http://konytravel.tilda.ws).
Занимаюсь фитнесом, обожаю велопрогулки.
Ответственный, коммуникабельный, целеустремленный исполнитель, довожу начатое до конца!
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
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- Занимаюсь созданием одностраничных сайтов98 просмотров
- Занимаюсь созданием одностраничных сайтов104 просмотра
- Занимаюсь созданием одностраничных сайтов99 просмотров