Ekaterina_005

Екатерина Ekaterina_005

 
36 летРоссия/Москва
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Создаю одностраничные сайты (веб-дизайн сайта).

Имею высшее образование по специальности Инженер.

В данный момент заканчиваю магистратуру по направлению Юриспруденция.

Прошла тренинг Востребованная интернет профессия.

Являюсь администратором группы Инстаграм, создаю одностраничные сайты (веб-дизайн сайта, вот некоторые примеры работ http://www.smyzi.su , http://trendynail.moscowhttp://konytravel.tilda.ws).

Занимаюсь фитнесом, обожаю велопрогулки.

Ответственный, коммуникабельный, целеустремленный исполнитель, довожу начатое до конца!

Дизайн сайта