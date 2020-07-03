Ekaterina_Ads

Екатерина Ekaterina_Ads

 
39 летРоссия/Самара
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Специалист по Google Ads (AdWords)

Меня зовут Екатерина Захарова. Я начинающий специалист в интернет-рекламе Google Ads (AdWords).

Я прошла тренинг "Специалист по интернет-рекламе Google Ads 1.0", усиленно изучила современные технологии рекламы, и готова их внедрить для Вас. Я подготовлю для Вас аудит сайта, оффера, конкурентов и рекламной кампании (если есть) совершенно бесплатно!

Я предлагаю настроить Вам интернет рекламу за минимальную сумму и отзыв о моей работе. 

Как Вам такое предложение?

Предлагаю обсудить детально.

Аудит сайтаGoogle AdsРекламная кампания