Web designer
Помогу создать не просто красивую картинку, а сайт с качественным интерфейсом и логикой.
Знаю UI UX дизайн, Figma, Tilda, Adobe Photoshop и базовая анимации в Adobe Illustrator.
Могу создать landing page и интернет-магазин с правильным Ui kit, креативы и банеры.
Готова рассмотреть любые варианты сотрудничества.
Портфолио
Я против войны в Украине!
Портфолио
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