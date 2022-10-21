Web designer

Помогу создать не просто красивую картинку, а сайт с качественным интерфейсом и логикой.

Знаю UI UX дизайн, Figma, Tilda, Adobe Photoshop и базовая анимации в Adobe Illustrator.

Могу создать landing page и интернет-магазин с правильным Ui kit, креативы и банеры.

Готова рассмотреть любые варианты сотрудничества.

Портфолио

https://www.behance.net/a57abb20