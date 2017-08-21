Ekaterina_Korn

Дорогие и уважаемые клиенты! Устали от правовой несправедливости и желаете сбросить оковы? Мы поможем Вам справиться!

Мы предоставим Вам квалифицированную юридическую помощь:

1. Судебные споры по правам потребителей;

2. Судебные споры по договорам поставки;

3. Судебные споры по договорам поставки;

4. Судебные споры по договорам займа и кредита;

5. Судебные споры по аренде нежилых помещений, коммерческой недвижимости;

6. Судебные споры по договорам долевого участия в строительстве;

7. Оспаривание ненормальных правовых актов;

Мы обеспечим Вам:

1. соблюдение претензионного порядка;

2. грамотное составление исковых заявлений любой сложности;

3. подготовку полного комплекта документов для подачи иска в судебную инстанцию;

4. представительство в судах общей юрисдикции и арбитражных судах;

5. анализ первичной и исполнительно-технической документации;

6. составление договоров любой сложности;

7. составление и подача заявлений о признании несостоятельным (банкротом) в рамках 123-ФЗ;

8. полное самостоятельное написание финансового анализа должника/заключения о признаках преднамеренного(фиктивного) банкротства/заключение о наличии(отсутствии) оснований для оспаривания сделок должника в соответствии с 123-ФЗ;

9. юридическое сопровождение по вопросам государственных заказов в рамках 44-ФЗ.

Мы помогаем:

1. решить задачи любой сложности;

2. истребовать законное имущество;

3. взыскать и возвратить денежные средства;

4. получить компенсацию;

5.добиться справедливости.

Вы можете быть уверены: мы приложим все усилия для достижения наилучшего результата!