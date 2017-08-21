Ekaterina_Korn

Мы предоставим Вам квалифицированную юридическую помощь:
1. Судебные споры по правам потребителей;
2. Судебные споры по договорам поставки;
3. Судебные споры по договорам поставки;
4. Судебные споры по договорам займа и кредита;
5. Судебные споры по аренде нежилых помещений, коммерческой недвижимости;
6. Судебные споры по договорам долевого участия в строительстве;
7. Оспаривание ненормальных правовых актов;
Мы обеспечим Вам:
1. соблюдение претензионного порядка;
2. грамотное составление исковых заявлений любой сложности;
3. подготовку полного комплекта документов для подачи иска в судебную инстанцию;
4. представительство в судах общей юрисдикции и арбитражных судах;
5. анализ первичной и исполнительно-технической документации;
6. составление договоров любой сложности;
7. составление и подача заявлений о признании несостоятельным (банкротом) в рамках 123-ФЗ;
8. полное самостоятельное написание финансового анализа должника/заключения о признаках преднамеренного(фиктивного) банкротства/заключение о наличии(отсутствии) оснований для оспаривания сделок должника в соответствии с 123-ФЗ;
9. юридическое сопровождение по вопросам государственных заказов в рамках 44-ФЗ.
Мы помогаем:
1. решить задачи любой сложности;
2. истребовать законное имущество;
3. взыскать и возвратить денежные средства;
4. получить компенсацию;
5.добиться справедливости.
Вы можете быть уверены: мы приложим все усилия для достижения наилучшего результата!