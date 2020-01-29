Ekaterina_Laz

Администрирование онлайн-проектов, создание сайтов на Tilda

Создание сайтов/лендингов на платформе Tilda, работа с платформами Bizon365, PruffMe, Getcourse, настройка вебинарных комнат, настройка и модерация вебинаров, настройка и наполнение курсов, процессов, работа с пользователями, настройка рассылок (sms, viber, unisender, getresponse), создание чат-ботов (Senler, BotHelp), настройка рекламы (Вконтакте, Инстаграмм)