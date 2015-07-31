Ekaterina_Posoh

Здравствуйте. Мне необходимо наложить субтитры с переводом на видео. Видео длится 3 минуты. Ссылка на видео https://youtu.be/2l_-XsoVdgc текст для субтитров в приложении к этому письму. жду желающих выполнить работу) Мне как всегда надо срочно) С уважение Екатерина Посох, г. ...