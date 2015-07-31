Ekaterina_Posoh

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- Баннеры1 исполнительЗавершен2 года назад
Здравствуйте. Необходимо создать дизайн макета флаера, размер 9,5х20,5 см. Макет дизайна нужен с двух сторон. Тех задание в прикрепленных файлахДизайн продукции1 исполнительЗавершен5 лет назад
Здравствуйте. Мне необходимо наложить субтитры с переводом на видео. Видео длится 3 минуты. Ссылка на видео https://youtu.be/2l_-XsoVdgc текст для субтитров в приложении к этому письму. жду желающих выполнить работу) Мне как всегда надо срочно) С уважение Екатерина Посох, г. ...Видеомонтаж1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $11
Всем здравствуйте. Мы хотим провести вебинары 13, 20, 27 августа и 3 сентября. Мне необходима помощь во-первых в организации вебинарной площадки, а также тех поддержка на самом вебинаре. Наша тема - психология и личностный рост) ...Системное администрирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
- $20
Мне нужно создать макет двухстороннего флаера ф. А4. Все картинки и текст прилагаю. Сроки поджимают - в понедельник отдавать на печать.Дизайн продукции1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $15
Мне нужно сделать макет флаера ф. А5, картинки с текстом прилагаю. Флаер двухсторонний.Дизайн продукции10 заявокЗакрыт9 лет назад