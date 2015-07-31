Ekaterina_Posoh

Екатерина Посох Ekaterina_Posoh

 
43 годаРоссия/Санкт-Петербург
9 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$15
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
prumituv
Назар 
22 годаУкраина
3 года в сервисе
Был
9 дней назад
$15
10 баллов
2 года назад
Создать банер
Прекрасный заказчик. Доволен сотрудничеством. Рекомендую!!
Получился очень стильный банер. поработали быстро, спокойно, уверенно. мне понравилось, рекомендую
Ответный отзыв
olga_ks
Ольга 
46 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
4 часа назад
$20
10 баллов
5 лет назад
Создание дизайн-макета флаера
Работать с Екатериной комфортно, оплата вовремя. Рекомендую.
Ольга - отличный исполнитель! Поразила скорость работы. Флаер получился яркий и привлекательный, как мы и хотели) Рекомендую)
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OksanaGapeeva
Оксана 
40 летУкраина
10 лет в сервисе
Была
2 года назад
$7
10 баллов
8 лет назад
Наложить субтитры с переводом на видео Лиз Бурбо
Благодарна Екатерине за интересную работу, коммуникабельность, доброжелательное отношение к исполнителю, быструю и достойную оплату заказа!:-) Прекрасный человек, мои самые лучшие рекомендации!
Оксана очень обязательный и быстрый исполнитель. Уточняет все нюансы, а потом все исполняет в точности, как заказывалось) Всем очень рекомендую Оксану) Я осталась очень довольна
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Paco-boy
44 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
5 часов назад
$20
10 баллов
8 лет назад
Макет флаера выездного путешествия
Поработали нормально. Екатерина отличный заказчик. Четкое ТЗ, оплата без задержек. Рекомендую.
Очень рекомендую. Анатолий работает быстро и хорошо. Прислушивается к тому, что нужно клиенту.
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