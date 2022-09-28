Ekaterina_Zen

WEB дизайнер

Привет! Меня зовут Екатерина Я создаю:

+UX/UI дизайн

+интернет-магазины

+многостраничные сайты

+Лэндинги

+Промо-сайты

+Иллюстрации и индивидуальные дизайнерские решения

Виртуозно владею Photoshop и многими программами по созданию иллюстраций.

Моя философия — невероятная любовь к своему делу и вашим проектам. Я гарантирую вам полное погружение в проект и искренний интерес сделать ваш сайт удобным, стильным, эстетичным и выполняющим свою задачу. Дизайн — это не про красивую картинку. Дизайн должен решать бизнес-задачу.

Свяжитесь со мной, чтобы обсудить ваш проект.