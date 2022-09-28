Ekaterina_Zen

WEB дизайнер
Привет! Меня зовут Екатерина Я создаю:
+UX/UI дизайн
+интернет-магазины
+многостраничные сайты
+Лэндинги
+Промо-сайты
+Иллюстрации и индивидуальные дизайнерские решения
Виртуозно владею Photoshop и многими программами по созданию иллюстраций.
Моя философия — невероятная любовь к своему делу и вашим проектам. Я гарантирую вам полное погружение в проект и искренний интерес сделать ваш сайт удобным, стильным, эстетичным и выполняющим свою задачу. Дизайн — это не про красивую картинку. Дизайн должен решать бизнес-задачу.
Свяжитесь со мной, чтобы обсудить ваш проект.
Я против войны в Украине!