Ekaterina______

Екатерина Ekaterina______

 
25 лет
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Добрый день, вечер, утро!

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﻿Добро пожаловать на мой профиль!

Если вы зашли на мой профиль, то я вас чем-то заинтересовала.

Начну с того, что я "Копирайтер" и "Рерайтер".

На данный момент, я не могу  предоставить вам своё портфолио, так как мне еще нечем поделиться. Но это дело поправимое! Ведь благодаря вашему доверию, я смогу:

  • Пополнить своё портфолио;
  • Выполнить ваш заказ;
  • Как-то зарекомендовать себя.                 
Что же я могу сделать для вас? Да все очень просто:

  • Своевременная выполненная работа;
  • Качество выполненной работы;
  • Прислушиваться к вашим пожеланиям(ведь это моя работа).
Буду рада вашему выбору в мою сторону!