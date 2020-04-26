Ekaterina______

Добрый день, вечер, утро!
Добро пожаловать на мой профиль!
Если вы зашли на мой профиль, то я вас чем-то заинтересовала.
Начну с того, что я "Копирайтер" и "Рерайтер".
На данный момент, я не могу предоставить вам своё портфолио, так как мне еще нечем поделиться. Но это дело поправимое! Ведь благодаря вашему доверию, я смогу:
- Пополнить своё портфолио;
- Выполнить ваш заказ;
- Как-то зарекомендовать себя.
- Своевременная выполненная работа;
- Качество выполненной работы;
- Прислушиваться к вашим пожеланиям(ведь это моя работа).
Действие аккаунта приостановлено!