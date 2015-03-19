Ekaterina_kem

Работа с текстами любой сложности. Написание текстов. Разработка слогана компании и рекламных текстов. Ответственно, качественно, сдача в срок.

С 2007 по 2012г. работа в крупном Издательском доме «ИнтерМедиаГрупп» в должности бренд-менеджера. Написание статей в СМИ, информационных бюллетеней, презентаций, пресс-релизов. Обработка рекламных статей, редактирование, стилизация.

С 2012 по текущее время работа на телевидение . Написание анонсов к фильмам, аудио роликам. Разработка слоганов для рекламных роликов. Сбор и обработка информации для сайта. Расшифровка аудиозаписей в текстовый формат.