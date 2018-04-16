Ekaterinabobrova

Основная сфера деятельности - строительная экспертиза. Составляю чертежи, работаю в Гранд-Смете.Окончила университет по направлению промышленное и гражданское строительство.Окончила курсы: "Сметное дело с изучением программы "Гранд-смета"; прошла семинар по повышению профессионализма судебного эксперта при исследовании объектов землеустройства и земельных участков; обладаю сертификатами соответствия судебного эксперта СТО-НСЭ-2016 при осуществлении судебно-экспертной деятельности по специальностям: "Исследование домовладений с целью осуществления их реального раздела между собственниками", "исследование объектов землеустройства, земельных участков, зон с особыми условиями использования территорий".