Ekaterinaperevod

ПЕРЕВОДЫ С/НА АНГЛИЙСКИЙ ПО ЛЮБЫМ ТЕМАТИКАМ

ПЕРЕВОДЫ С/НА АНГЛИЙСКИЙ ПО ЛЮБЫМ ТЕМАТИКАМ

Образование:

1) Минский государственный лингвистический университет, специальность: лингвист, переводчик английского и немецкого языков (очная форма обучения) (2008-2012)

2) Лингвогуманитарный колледж УО МГЛУ, специальность: учитель английского языка (очная форма обучения) (2004-2008)

Занимаюсь переводами, написанием статей, рерайтингом и выполнением контрольных работ около 3 лет. Имею опыт устного и письменного общения с носителями языка.

ПЕРЕВОДЫ РАЗЛИЧНОЙ ТЕМАТИКИ (юридическая документация, деловая корреспонденция, научно-популярная литература, публицистика, художественная литература, авто-мото, нефтегаз, архитектура и строительство, туризм, путешествия, общие темы, спорт и рекреация, сертификаты соответствия, контракты, договора, академические научные статьи и т.д.)

Знания языков:

Английский — продвинутый

Немецкий — средний уровень.

Г А Р А Н Т И Р У Ю: ВЫСОКУЮ ГРАМОТНОСТЬ, ответственность, творческий подход.

Стоимость перевода 1800 знаков с пробелами — 4 $, может варьироваться в зависимости от сложности и специфики текста. Оплата предварительная 50% либо поэтапная.

Переводы выполняются только вручную, САТ не используются. Терминология берется из глоссариев и словарей

ВНИМАНИЕ! КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ предоставляю ТОЛЬКО при личной переписке!!!

Связь:

Через ЛС , Skype. Возможна связь по телефону.

Время работы: 9.00 — 21 00 по Минску.