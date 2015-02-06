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Опыт работыООО "Туристическая фирма "Круиз"‚ ОренбургПрофессиональная сфераТуризм / Гостиницы Туристическое агентствоС января 2013 по настоящее время Должность: Менеджер по туризмуПодбор и продажа туристических туров по всему миру‚ бронирование авиабилетов‚ отелей. Оформление виз. Работа с документами.ООО "Хоум Сентерз"С апреля 2009 по август 2012 Должность: МерчандайзерЗаказ‚ выкладка‚ продвижение и продажа товаров для дома‚ консультирование покупателей‚ составление отчетности .Магазин "Универсальный"С мая 2008 по ноябрь 2008Должность: ПродавецКонсультирование покупателей и продажа детской одежды‚ заказ товара‚ выкладка‚ работа на ККМ."Связной"С августа 2007 по ноябрь 2007Должность: Продавец-консультантКонсультирование покупателей‚ продажа техники‚ выкладка.Профессиональные навыкиОтличное знание компьютерной техники‚ программ 1С: Торговля+склад‚ MS Office‚ программ.Оформление торговой зоны с нулевого цикла‚повышение продаж‚разработка и внедрение методик активных продаж. Организаторские и дизайнерские способности.ОбразованиеОсновное - высшееОренбургский государственный университет (высшее (специалист))‚ с 2005 по 2011Специальность: Коммерция (торговое дело)Факультет - Экономики и управления Кафедра - Маркетинга и коммерцииграфическихОренбургский колледж статистики‚ экономики и информатики (среднее специальное)‚ с 2004 по 2005 Специальность: Оператор ПКШкола информатики ОДТДиМ (среднее специальное)‚ с 2000 по 2004 Специальность: Дизайнер компьютерной графикиУчастие и победы в областных и федеральных конкурсах.