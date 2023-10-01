-- Личные качества

Исполнительность, ответственность, аккуратность, креативность, внимательность, усидчивость, пунктуальность, высокая обучаемость, опыт работы с людьми, качественное выполнение работы.



-- Профессиональные навыки

Увлеченность, желание развиваться в данной сфере. Профессиональное чувство стиля, цвета, пространства, пропорций. Знание современных материалов и технологий.



-- Имеется опыт работы на Фрилансе:

Разрабатывала веб-сайты для макетов таргетированной рекламы

Создавала логотипы

Разрабатывала фирменный стиль, брендбуки

Web-дизайн интернет магазинов и лендингов

Оформление соц. сетей



-- Компьютерные навыки

Уверенный пользователь ПК. Figma, Photoshop, Illustrator, Lightroom.



-- Курсы и тренинги

В 2020 году проходила курс по Figma и Tilda от Skillbox.

В 2021 году проходила курс от веб-дизайнера Alexey Bychkov по Figma.

В 2021 году проходила интенсив на образовательном заезде "Таврида" от директора ВШБ Андрея Кожанова.





-- Дополнительная информация

Регулярно смотрю и слежу за дизайнерскими трендами, новинками, пытаюсь повторить что-либо, интересует развитие в сфере веб-дизайна, графического дизайна.