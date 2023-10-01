-- Личные качества
Исполнительность, ответственность, аккуратность, креативность, внимательность, усидчивость, пунктуальность, высокая обучаемость, опыт работы с людьми, качественное выполнение работы.
-- Профессиональные навыки
Увлеченность, желание развиваться в данной сфере. Профессиональное чувство стиля, цвета, пространства, пропорций. Знание современных материалов и технологий.
-- Имеется опыт работы на Фрилансе:
Разрабатывала веб-сайты для макетов таргетированной рекламы
Создавала логотипы
Разрабатывала фирменный стиль, брендбуки
Web-дизайн интернет магазинов и лендингов
Оформление соц. сетей
-- Компьютерные навыки
Уверенный пользователь ПК. Figma, Photoshop, Illustrator, Lightroom.
-- Курсы и тренинги
В 2020 году проходила курс по Figma и Tilda от Skillbox.
В 2021 году проходила курс от веб-дизайнера Alexey Bychkov по Figma.
В 2021 году проходила интенсив на образовательном заезде "Таврида" от директора ВШБ Андрея Кожанова.
-- Дополнительная информация
Регулярно смотрю и слежу за дизайнерскими трендами, новинками, пытаюсь повторить что-либо, интересует развитие в сфере веб-дизайна, графического дизайна.
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